Γιάννης Σμαραγδής για Δημήτρη Λιαντίνη: Είχε αποφασίσει να αποχωρήσει γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει

Μια σπάνια προσωπική μαρτυρία για τον Δημήτρη Λιαντίνη μοιράστηκε ο Γιάννης Σμαραγδής ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε για τη στενή φιλική σχέση που διατηρούσε με τον πανεπιστημιακό, συγγραφέα και φιλόσοφο, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές των τελευταίων ημερών πριν από την εξαφάνισή του.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Λιαντίνη, ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε πως οι δυο τους συνδέονταν με βαθιά φιλία και εμπιστοσύνη. «Ο Δημήτρης Λιαντίνης, στενός μου φίλος, το τελευταίο τυπογραφικό της “Γκέμμα”, που μετά έφυγε από αυτό, το είχε αφήσει σε μένα, είχα σχέσεις μαζί του», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια αποκάλυψη που, όπως είπε, δεν είχε κάνει ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα. «Ήμασταν πάρα πολύ στενοί φίλοι και θα πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Πριν φύγει, έστειλε σε 50 Έλληνες ένα αντίτυπο του βιβλίου “Γκέμμα”. Εγώ ξέρω ότι ήμουν ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ένας καθηγητής του, τους υπόλοιπους 48 ούτε η γυναίκα του δεν ξέρει ποιοι είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στους λόγους που, κατά τη δική του εκτίμηση, οδήγησαν τον Δημήτρη Λιαντίνη στην απόφαση να αποσυρθεί από τη ζωή, συνδέοντας την επιλογή του με την απογοήτευσή του για την πορεία της χώρας. «Ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε αποφασίσει να “αποχωρήσει” γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα είδε», υποστήριξε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιαντίνης εξαφανίστηκε την 1η Ιουνίου 1998 από την Αθήνα, αφήνοντας πίσω του ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα προς την κόρη του, Διοτίμα. Η σορός του εντοπίστηκε επτά χρόνια αργότερα, το 2005, σε σπηλιά στον Ταΰγετο, τόπο που αγαπούσε ιδιαίτερα.

Το βιβλίο «Γκέμμα», που θεωρείται το σημαντικότερο έργο του, αποτελεί μια φιλοσοφική πραγματεία γύρω από τον άνθρωπο, τον κόσμο και τη σχέση του με το θείο, ενώ εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις και διαφορετικές ερμηνείες μέχρι σήμερα.