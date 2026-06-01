Ματούλα Ζαμάνη και Ρία Ελληνίδου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη σκηνή – Δείτε βίντεο

Επί σκηνής συναντήθηκαν η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου σε μουσικό φεστιβάλ στην Αρκαδία, εκπλήσσοντας όσους βρέθηκαν εκεί.

Οι δύο καλλιτέχνιδες διασκέδασαν το κοινό του «KollinesSound», το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, με δημοτικά τραγούδια, όπως «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», και χορεύοντας. Η Ματούλα Ζαμάνη μάλιστα εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη συνάδελφό της, φωνάζοντας δυνατά το όνομά της και κάνοντάς της μία υπόκλιση.