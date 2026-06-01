MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. στην πλατεία Αριστοτέλους για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε χθες το απόγευμα και το βράδυ, στην ευρύτερη  περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 72 άτομα ανήλικοι και 7 καταστήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

“Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δικογραφία σε βάρος του λόγω πλαστογραφίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Στην Τούμπα τα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Παντρεύτηκαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τζόρβας για Τραϊανό Δέλλα: Μου φέρθηκε άψογα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ουκρανία: Ένα παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού δρόνου στη νότια Χερσώνα – Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Σάκης Ρουβάς γυμνάζεται ακούγοντας “Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά” – Δείτε βίντεο