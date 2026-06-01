MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου – Έργα για 10 χρόνια στο σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο πένθος βυθίστηκε η Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχαν ένας 17χρονος γιος μαζί με τον 56χρονο πατέρα το μεσημέρι της Κυριακής, με μηχανή στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η κάμερα του 52χρονου στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπήκε στο επίκεντρο της αστυνομίας το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Η καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη, σύμφωνα με το tempo24.

Έτσι αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς στο σημείο γίνονται τα τελευταία δέκα χρόνια, έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.

Πάντως το σημείο κάτω από την γέφυρα θεωρείται «καρμανιόλα», καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλα τρία τροχαία, όπως αποκάλυψαν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο tempo24.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Marseaux: Η μαμά μου μού έλεγε να μη δώσω Πανελλήνιες και να κάνω τέχνη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η Μαρία Καρυστιανού γευμάτισε με το επιτελείο της στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα της Γρατσία και Αυγερινός – Δείτε εικόνες

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στα εγκαίνια της έκθεσης “Ποσειδώνια 2026” ο Κ. Μητσοτάκης

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τζόρβας για Τραϊανό Δέλλα: Μου φέρθηκε άψογα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό – Δείτε βίντεο