Πάτρα: Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου – Έργα για 10 χρόνια στο σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος

Στο πένθος βυθίστηκε η Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχαν ένας 17χρονος γιος μαζί με τον 56χρονο πατέρα το μεσημέρι της Κυριακής, με μηχανή στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η κάμερα του 52χρονου στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπήκε στο επίκεντρο της αστυνομίας το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Η καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη, σύμφωνα με το tempo24.

Έτσι αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς στο σημείο γίνονται τα τελευταία δέκα χρόνια, έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.

Πάντως το σημείο κάτω από την γέφυρα θεωρείται «καρμανιόλα», καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλα τρία τροχαία, όπως αποκάλυψαν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο tempo24.