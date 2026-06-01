Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο μπαλκόνι της τρεις γάτες δεμένες με σκοινί – Έπεσαν βαριά πρόστιμα

Μία 49χρονη συνελήφθη χθες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων, ενώ στη γυναίκα επιβλήθηκαν και βαριά πρόστιμα.

Τη γυναίκα συνέλαβαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ευκαρπίας από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά, καθώς διαπιστώθηκε να διατηρεί στο μπαλκόνι της οικίας της στην περιοχή της Ευκαρπίας, τρεις γάτες, δεμένες με σκοινί, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.