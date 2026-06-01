MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο μπαλκόνι της τρεις γάτες δεμένες με σκοινί – Έπεσαν βαριά πρόστιμα

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία 49χρονη συνελήφθη χθες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων, ενώ στη γυναίκα επιβλήθηκαν και βαριά πρόστιμα.

Τη γυναίκα συνέλαβαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ευκαρπίας από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά, καθώς διαπιστώθηκε να διατηρεί στο μπαλκόνι της οικίας της στην περιοχή της Ευκαρπίας, τρεις γάτες, δεμένες με σκοινί, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που πήγε με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι στον Δρυμό

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού drone – Με βαλλιστικούς πυραύλους απάντησε η Τεχεράνη

ΔΙΕΘΝΗ 57 λεπτά πριν

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Συγκλονίζει Αιμίλιος Χειλάκης: Με το που “έφυγε” η μητέρα μου, αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η Μαρία Καρυστιανού γευμάτισε με το επιτελείο της στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα της Γρατσία και Αυγερινός – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στα εγκαίνια της έκθεσης “Ποσειδώνια 2026” ο Κ. Μητσοτάκης