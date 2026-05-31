Δημήτρης Πιατάς: Χρωστάω πολλά στην επιθεώρηση, μου χάρισε την επωνυμία μου και χρήματα

Στην επιθεώρηση χρωστάει ο Δημήτρης Πιατάς τη δημοφιλία του και τα χρήματα που κέρδισε. Ο ηθοποιός στάθηκε σε συνέντευξή του σε όσα του έχει χαρίσει το συγκεκριμένο θεατρικό είδος, το οποίο μάλιστα θεωρεί υπέροχο. Μέσα από αυτή, τόνισε, οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική στα πολιτικά πρόσωπα.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, ο Δημήτρης Πιατάς είπε σχετικά με την επιθεώρηση: «Χρωστάω πολλά στην επιθεώρηση. Αυτή μου χάρισε την επωνυμία μου, την ευλογία μου και χρήματα. Είναι υπέροχο είδος η επιθεώρηση, είναι η βασιλεία του ηθοποιού. Το κυριότερο στοιχείο ενός ηθοποιού είναι να μπορεί να αυτοσαρκάζεται. Είναι ευλογία η επιθεώρηση γιατί μπορείς να κάνεις κριτική πολιτική. Η αιτία που η επιθεώρηση υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων είναι για να σατιρίζουμε τους πολιτικούς».

Όσον αφορά στην απουσία του από την τηλεόραση, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο λόγος που δεν του έχει ζητηθεί να συμμετάσχει σε κάποιο σίριαλ. Ωστόσο, ο ίδιος είναι διαθέσιμος σε τυχόν προτάσεις. «Δεν ξέρω γιατί δεν με βλέπετε στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά, εγώ δηλώνω παρών και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ιστορία. Θα υλοποιηθούν κάποιες προτάσεις ελπίζω», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.