Μ. Χαρακόπουλος: Διαρκής ο αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη

«Δυστυχώς, οι θεωρίες του μεσοπολέμου, οι θεωρίες του ζωτικού χώρου που αποτέλεσαν την εκκίνηση του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου βλέπουμε στις ημέρες μας να επανεμφανίζονται. Ο εξ ανατολών γείτονάς μας με τις αναθεωρητικές του απόψεις, δεν κρύβει τις βλέψεις του. Γι’ αυτό λοιπόν, το πρώτο και το κύριο που χρειαζόμαστε είναι η εθνική ενότητα. Το μνημείο αυτό και όλοι όσοι έπεσαν κατά το έπος της εθνικής αντίστασης μας θυμίζουν ότι ο αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια είναι διαρκής. Αιωνία τους η μνήμη». Με αυτά τα λόγια ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση τιμής και μνήμης που διοργάνωσαν ο Δήμος Φαρσάλων και η Δημοτική Κοινότητα Δασολόφου, για τους 40 απαγχονισθέντες πατριώτες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους συνεργάτες τους, στις 31 Μαΐου 1944, στη θέση «Ορμάν Μαγούλα», στον Κάτω Δασόλοφο Φαρσάλων.

Σημειώνεται ότι μετά την επιμνημόσυνη δέηση από τον εφημέριο π. Νικόλαο Γεωργουλόπουλο και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ακολούθησαν χαιρετισμοί και ομιλία για το χρονικό της θυσίας των πατριωτών, παρουσία συγγενών των απαγχονισθέντων και από το Πήλιο.

Ο βουλευτής και ιστορικός ερευνητής στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι «δεν επιτελούμε απλά ιερό χρέος, τιμώντας τη μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών εδώ, στο Ορμάν Μαγούλα, αλλά και καθήκον υπόμνησης στις νεότερες γενιές του χρέους προς την πατρίδα. Τιμούμε, λοιπόν, τη μνήμη 40 ηρώων, οι οποίοι έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας, το ύψιστο αυτό ιδανικό, σε αντίποινα του σαμποτάζ ανταρτών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4 Γερμανών στρατιωτών. Δίπλα στο έπος της εθνικής αντίστασης, στους ήρωες για τους οποίους υψώνουμε αντίστοιχα μνημεία σε όλη τη χώρα, και τα ονόματα των οποίων έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας, υπάρχει και ένα στίγμα που δεν πρέπει να λησμονούμε. Το στίγμα του δοσιλογισμού. Το γεγονός ότι μια οικτρά μικρά, ελάχιστη μειοψηφία συνεργάστηκε με τον κατακτητή και με μελανά γράμματα υπάρχει ως υπόμνηση σε παραπομπές της ιστορίας».

Επίσης, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ επισήμανε ότι «το δεύτερο που συνειρμικά έρχεται στο μυαλό μας όταν μιλούμε για την εθνική αντίσταση, είναι η ανάγκη της εθνικής ενότητας, γιατί δυστυχώς το έπος της εθνικής αντίστασης το ακολούθησε ο εμφύλιος σπαραγμός, ο εμφύλιος πόλεμος που τόσα δεινά για πολλά πολλά χρόνια άφησε στην πατρίδα μας.

Και το τρίτο που μας υπενθυμίζει η θυσία των 40 πατριωτών και των χιλιάδων Ελλήνων που έπεσαν κατά τη διάρκεια του έπους της εθνικής αντίστασης είναι πού οδηγεί η επικράτηση ολοκληρωτικών ιδεολογιών, όπως ο ναζισμός και ο φασισμός. Το λέω γιατί βλέπουμε να αναβιώνουν μετά από οκτώ και πλέον δεκαετίες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που για δεύτερη φορά αιματοκύλησε την Ευρώπη, να επανεμφανίζονται τέτοιες ιδεολογίες στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη που το αγαθό της ειρήνης που το θεωρούσαμε κεκτημένο βλέπει να δοκιμάζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρύτερη γειτονιά της στη Μέση Ανατολή».

Τέλος, σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Θεσσαλός πολιτικός συνεχάρη τους δρομείς που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου ιστορικής μνήμης «Βασιλί – Δασόλοφος» προς τιμή των 40 απαγχονισθέντων πατριωτών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ