Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε και στην Ιταλία συναυλία του, λόγω αντισημιτικών δηλώσεων

Μετά τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η Ιταλία αποτελεί πλέον «απαγορευμένο» έδαφος για τον Κάνιε Γουέστ.

Ο ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί τον Ιούλιο στη βόρεια πόλη Ρέτζιο Εμίλια για μία συναυλία, η οποία όμως ακυρώθηκε μετά από αίτημα της τοπικής εβραϊκής κοινότητας. Η επικεφαλής της κοινότητας, Νικολέτα Ουτσιέλι, είχε καλέσει τους τοπικούς αξιωματούχους να αντικαταστήσουν τη συναυλία με μια εμφάνιση που θα έφερνε «τη μουσική ξανά στο προσκήνιο ως μια παγκόσμια ενωτική δύναμη».

Ο νομάρχης Σαλβατόρε Αντζιέρι ανακοίνωσε σε δήλωσή του ότι αρκετοί παράγοντες βάρυναν στην απόφαση, μεταξύ των οποίων η «ακύρωση προηγούμενων συναυλιών του Αμερικανού ράπερ σε άλλες χώρες και ο πραγματικός κίνδυνος αντιδιαδηλώσεων».

Αν και τους τελευταίους μήνες, ο Κάνιε Γουέστ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα, μετά από μια σειρά αντισημιτικών δηλώσεων, μια σειρά από συναυλίες του έχουν ακυρωθεί.

Ο ράπερ του σχεδίαζε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ «Bully», όμως αρκετές εμφανίσεις -μεταξύ των οποίων τρεις βραδιές στο Wireless Festival του Λονδίνου και συναυλίες στην Ελβετία, την Πολωνία και τη Γαλλία- ακυρώθηκαν μετά τις έντονες αντιδράσεις για παλαιότερα αντισημιτικά σχόλιά του.

Το σχέδιο του 48χρονου ράπερ να είναι headliner για τρεις βραδιές στο Wireless Festival του Λονδίνου ακυρώθηκε, αφού το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών του απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση ολόκληρου του φεστιβάλ. Η ακύρωση του Wireless ακολούθησε την κριτική του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος στη συνέχεια υπερασπίστηκε την απόφαση να μην επιτραπεί στον Γουέστ η είσοδος στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: «Αυτή η κυβέρνηση στέκεται σταθερά στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας και δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας για να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού. Θα λαμβάνουμε πάντα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και την υπεράσπιση των αξιών μας».

Τον περασμένο μήνα, ακυρώθηκε η συναυλία του στο St Jakob-Park, την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας FC Basel, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού συλλόγου ανέφεραν ότι η συναυλία «δεν συνάδει με τις αξίες μας», προσθέτοντας: «Η FCB έλαβε ένα αίτημα και το εξέτασε. Ωστόσο, έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε με το πρότζεκτ, καθώς δεν μπορούμε, σύμφωνα με τις αξίες μας, να προσφέρουμε πλατφόρμα στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Επιπλέον, ακυρώθηκε και η πρώτη του συναυλία στην Πολωνία μετά από 15 χρόνια, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Silesian Stadium στο Χόρζουφ στις 19 Ιουνίου. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του χώρου, ο διευθυντής του σταδίου Άνταμ Στριζέφσκι εξήγησε: «Η συναυλία του Ye (Kanye West), που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου 2026 στο Superauto.pl Silesian Stadium, δεν θα πραγματοποιηθεί για τυπικούς και νομικούς λόγους».

Η ακύρωση ήρθε μετά την κριτική της υπουργού Πολιτισμού της Πολωνίας, Μάρτα Τσιενκόφσκα, στα σχέδια για τη συναυλία του Γουέστ, λόγω παλαιότερων αντισημιτικών σχολίων του και της έκφρασης θαυμασμού προς τον ηγέτη των Ναζί, Αδόλφο Χίτλερ.

Σε ανάρτησή της στο X, η Τσιενκόφσκα έγραψε: «Η απόφαση να οργανωθεί συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Πολωνία είναι απαράδεκτη. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έχει εκφράσει δημόσια αντισημιτικές απόψεις, έχει υποβαθμίσει εγκλήματα και έχει αποκομίσει κέρδος από την πώληση T-shirt με σβάστικες. Αυτά δεν είναι “αμφιλεγόμενες δηλώσεις”. Είναι μια συνειδητή υπέρβαση ορίων και κανονικοποίηση του μίσους. Σε μια χώρα σημαδεμένη από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι πρόκειται απλώς για ψυχαγωγία. Η καλλιτεχνική ελευθερία δεν σημαίνει ότι δίνεται λευκή επιταγή στα πάντα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι χώρος για όσους τον εκμεταλλεύονται για να διαδίδουν μίσος».

Και η συναυλία του στη Μασσαλία της Γαλλίας, στις 11 Ιουνίου, αναβλήθηκε «μέχρι νεωτέρας», όπως ανέφερε ο ράπερ. Ωστόσο, οι προσεχείς συναυλίες του στην Ολλανδία πήραν το πράσινο φως. Οι αρχές κατέληξαν ότι από την έρευνά τους δεν προέκυψαν στοιχεία που θα οδηγούσαν σε απαγόρευση εισόδου του Κάνιε στη χώρα, επομένως οι δύο συναυλίες του στο GelreDome του Άρνεμ θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί, στις 6 και 8 Ιουνίου.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπαρτ φαν ντεν Μπρινκ δήλωσε: «Χρειάζονται στέρεες βάσεις για να απαγορευτεί σε ανθρώπους η είσοδος στη χώρα. Δεν τις βρήκαμε στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Οι παλαιότερες δηλώσεις του δεν αποτελούν, αυτή τη στιγμή, λόγο για να του απαγορευθεί η είσοδος».