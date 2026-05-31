Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 31η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 31 Μαΐου:

1859 Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Μπιγκ Μπεν, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.

1905 Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή, από τον χαρτοπαίκτη και λεσχειάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία, η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

1916 Διεξάγεται η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο.

1953 O Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK 120 είναι ο νικητής του Α’ Ράλλυ Ακρόπολις. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο έξι αυτοκίνητα.

1975 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

1995 Αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.

Γεννήσεις

1930 Κλιντ Ίστγουντ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

1945 Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης. (Θαν. 10/6/1982)

1948 Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Λευκορρωσίδα συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015.

Θάνατοι

1809 Γιόζεφ Χάιντν, Αυστριακός συνθέτης, που συνόψισε στο έργο του την Κλασσική Περίοδο της Δυτικής Μουσικής και ανέδειξε τη μουσική φόρμα της σονάτας. («Η Δημιουργία», «Συμφωνία αρ. 94») (Γεν. 31/3/1732)

1869 Γεώργιος Σταύρος, πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. (Γεν. 1/1/1788)

1905 Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλειστάκις πρωθυπουργός. (Γεν. 19/5/1824)

Γιορτάζουν

Πετρονίλα.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας