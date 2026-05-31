Ετήσια Παράσταση της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

Η Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω του Τμήματος Ορχηστικής Τέχνης, παρουσιάζει την ετήσια παράσταση της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 20.00 (ώρα προσέλευσης 19.30), στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μικρές και μεγάλες χορεύτριες της Σχολής ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργία, την προσπάθεια και τη χαρά της καλλιτεχνικής έκφρασης. Μετά από μια ολόκληρη χρονιά μαθημάτων, προβών και δημιουργικής συνεργασίας, οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό το αποτέλεσμα της δουλειάς τους μέσα από χορογραφίες κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Η ετήσια παράσταση αποτελεί για τα παιδιά και τις νεαρές χορεύτριες μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή έκφρασης και προσωπικής εξέλιξης, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της σκηνής, να μοιραστούν το πάθος τους για τον χορό και να αναδείξουν την πρόοδο, την πειθαρχία και την καλλιτεχνική τους πορεία.

Παράλληλα, η εκδήλωση αναδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελείται στην Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, προάγοντας τη χορευτική παιδεία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια γιορτή χορού γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και καλλιτεχνική ευαισθησία, μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

Ημερομηνία: Κυριακή 31 Μαΐου 2026
Χώρος: Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

