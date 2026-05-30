Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια για το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο της Μαρίας Καρυστιανού: “Το επέλεξε η Μάρθη”

Μια σειρά από «συμπτώσεις» και μια προσωπική ιστορία γύρω από το ασπρόμαυρο φόρεμα με το μαύρο κεντημένο τριαντάφυλλο που επέλεξε να φορέσει η Μαρία Καρυστιανού στην εκδήλωση στο «Ολύμπιον», όπου παρουσίασε την πολιτική της κίνηση, περιγράφει σε ανάρτησή του ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Facebook, η έμπνευση και η δημιουργία του συγκεκριμένου σχεδίου συνδέονται με άτομα που ανήκαν στον κύκλο της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού, της Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή, το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου απέκτησε, με την πάροδο του χρόνου, μια σειρά από προσωπικούς και οικογενειακούς συμβολισμούς, ενώ διευκρινίζει ότι -κατά τη δική του εκδοχή- δεν υπήρχε καμία πρόθεση πολιτικού ή δημόσιου συμβολισμού.

Στην ανάρτησή του, ο Ζούλιας αναφέρει ότι μια γυναίκα που συνεργάζεται μαζί του στην προμήθεια υλικών για τις δημιουργίες του έχει οικογενειακή σχέση με πρόσωπα από τον φιλικό κύκλο της Μάρθης. Από αυτή τη σύνδεση, όπως περιγράφει, προκύπτει μια αλληλουχία γεγονότων και γνωριμιών που οδήγησε το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου να αποκτήσει, κατά τον ίδιο, ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και η φίλη της διατηρούσαν στενό δεσμό, ενώ μοιράστηκαν κοινές εμπειρίες και διαδρομές που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται έμμεσα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε η ιδέα του σχεδίου. Για τον ίδιο, αυτή η αλληλουχία γεγονότων δεν φαίνεται τυχαία, αλλά «γεμάτη συμπτώσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας υποστηρίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου φορέματος από τη Μαρία Καρυστιανού είχε έναν έντονα προσωπικό συμβολισμό, γράφοντας πως «τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μάρθη».