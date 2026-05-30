Επεισόδια στο Παρίσι την ώρα του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ – Δείτε βίντεο

Οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι ενόσω ο τελικός με την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα επεισόδια να είναι εκτεταμένα και τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις.


Σε προσπάθεια να διαλυθεί το πλήθος, όπως αναφέρει το newsbomb, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, με την κατάσταση γύρω από το «Παρκ ντε Πρενς» να έχει ξεφύγει.

Με τον τελικό να αρχίζει με το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ (Χάβερτς στο 6’) προέκυψαν και οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, έβαλαν φωτιά και σε μία στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες. Στο 18ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, εντοπίστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με σιδηρολοστούς τις οποίες και εγκλώβισαν.

