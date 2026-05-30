MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα 13χρονο κορίτσι παρασύρθηκε χθες βράδυ από διερχόμενο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, και διακομίστηκε στο Παίδων. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της καθώς φέρει μόνο κατάγματα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από την παράσυρση της 13χρονης στην Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι.

Στο βίντεο καταγράφεται το λευκό ΙΧ σταματημένο στη μέση του δρόμου. Η οδηγός σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Η 13χρονη έχει πέσει τραυματισμένη στο οδόστρωμα και κόσμος προσπαθεί να την βοηθήσει.

Το τροχαίο σοκ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ. Σε βίντεο καταγράφεται το λευκό ΙΧ λίγα μέτρα πριν χτυπήσει το παιδί.

Ο παππούς της 13χρονης, που έχει την κηδεμονία της, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA περιγράφει τον τρόμο που έζησαν όταν έμαθαν το τι συνέβη.

«Και εμείς τρομάξαμε και η οδηγός του αυτοκινήτου τρόμαξε και αυτή, όλοι! Εντάξει είναι ευτυχώς καλά είναι στο νοσοκομείο είναι τώρα αλλά είναι καλά. Λίγο το πόδι της πονάει».

«Είδαμε το κοριτσάκι να τρέχει και να περνάει με γυρισμένο το κεφάλι στο πλάι και είδαμε το αμάξι να προσπαθεί να φρενάρει αλλά την χτύπησε, πετάχτηκε στον αέρα, όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν από πάνω της», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Παίδων όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να κατασκευαστεί πεζογέφυρα και επισημαίνουν πως το σημείο σημείο είναι καρμανιόλα.

Πηγή: Megatv

Αθήνα ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη φωτογραφία με μπικίνι για φέτος και το post με τον σύντροφο και τον γιο της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – 19 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Λάος: Διασώθηκαν τέσσερις ακόμη άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί για 10 μέρες σε σπήλαιο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Πανελλήνιες 2026: Απαιτητικό το θέμα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Αναγκαία μια κυβέρνηση με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στις διαπραγματεύσεις για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ