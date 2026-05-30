Αθήνα: Συνελήφθη στο “Ελ. Βενιζέλος” 33χρονος που καταζητούνταν για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στη σύλληψη 33χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Ο 33χρονος συνελήφθη το πρωί της 29ης Μαΐου στον χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αμέσως μετά την άφιξή του με πτήση από το Σικάγο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023 στην οικία του είχε εντοπιστεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι κάτω των 15 ετών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι διώκεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με σκοπό να δυσχεράνει τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Πορνογραφία ανηλίκων

