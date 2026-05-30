MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 62χρονη για πυρκαγιά στην Αίγινα

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη μιας 62χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μεσαργός στην Αίγινα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία, 62χρονη ημεδαπή προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο της οικίας της, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος

που προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών της.

Μετά την προανάκριση και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, σχηματίστηκε δικογραφία και η υπαίτια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με το ύψος του διοικητικού προστίμου να ανέρχεται σε 7.129 ευρώ, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η υπαίτια είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αίγινα Ελληνική Αστυνομία Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Μαΐου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πλύσιμο ρούχων: Το λάθος που καθιστά δύσκολη την αφαίρεση των λεκέδων, σύμφωνα με ειδικούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

“Βόμβα” στο Roland Garros: Ο 19χρονος Φονσέκα απέκλεισε τον Τζόκοβιτς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η αλήθεια ενοχλεί τους τροχονόμους των πλειστηριασμών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” πίστα καρτ στο Λάκκωμα, ξήλωσε τέντες και κατασκευές – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Λιλή Πυράκη: Το Breakfast@Star ολοκληρώνεται κανονικά, στην ώρα του