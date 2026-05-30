Γιώργος Λάγιος: Έχω τραυματιστεί πολύ από πρώτες εμπειρίες σ’ αυτό το θέμα

Ο Γιώργος Λάγιος βρέθηκε καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” του ΣΚΑΪ, που θα προβληθεί το πρωινό της Κυριακής. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ψυχολόγος αναφέρθηκε στις τραυματικές εμπειρίες που έχει βιώσει στο παρελθόν.

Ειδικότερα, όπως βλέπουμε στο sneak preview του νέου επεισοδίου για την εκπομπή, ο Γιώργος Λάγιος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν υπάρχει κανένας άνδρας σ’ αυτή τη γη που να μην έχει αισθανθεί το άγχος της επίδοσης. Και αυτό εμφανίζεται περισσότερο όταν ερωτεύεσαι. Εκείνη τη στιγμή θέλεις να είσαι ο καλύτερος περφόρμερ του κόσμου”.

“Εγώ έχω τραυματιστεί πολύ από πρώτες εμπειρίες σ’ αυτό το θέμα. Διότι είχα μια γυναίκα, όχι την πρώτη μου ευτυχώς γιατί εκεί θα διαλυόμουν, την δεύτερη, στην οποία, επειδή δεν μπορούσα να λειτουργήσω από το άγχος μου, μου μίλησε με έναν τρόπο που με τραυμάτισε”.

“Μετά αυτό με ακολούθησε στις επόμενες. Έκανε σκληρή κρητική, πολύ σκληρή. “Τι θα γίνει; Δεν μπορείς; Τι είσαι, ανίκανος;”. Σκέψου να τα ακούς αυτά, είναι σοκ” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Λάγιος στην εκπομπή υγείας του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.