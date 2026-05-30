Φλωρίδης: Οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα γίνουν μόνο με την απόλυτη συμφωνία του 100% του δικηγορικού σώματος

Από τους Δελφούς, που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αφενός έστειλε μήνυμα προς στους επενδυτές ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα επενδυτική σταθερότητα σχετικά με την λειτουργία και ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και αφετέρου δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης, προανήγγειλε ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει ριζικά νόμος του 1929 (νόμος 3741/1929) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, νόμο με τον οποίο «αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ` ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος». Δηλαδή, θα αναμορφώνει τις ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες.

Διευκρινίζεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία αφορά τη συνιδιοκτησία ενός κτιρίου, που κάθε ιδιοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος ή χώρου. Την ίδια στιγμή όμως, συμμετέχει στην κοινή ιδιοκτησία των κοινόχρηστων χώρων, όπως η στέγη, η σκάλα, ο ανελκυστήρας και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι.

Αντίθετα, η κάθετη ιδιοκτησία αφορά τη διαίρεση ενός οικοπέδου σε ανεξάρτητες οικοδομές ή μερίδια, όπου κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική κυριότητα μιας αυτόνομης κατασκευής. Δηλαδή, κάθε κτίριο αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. αυλές, δρόμοι, κ.λπ., ανήκουν από κοινού στους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, κ. Φλωρίδης κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της Ολομέλειας, κατ΄ αρχάς, αναφέρθηκε στις θεμελιώδης, όπως τις χαρακτήρισε, νομοθετικές αλλαγές (δικαστικός χάρτης, κληρονομικό Δίκαιο, ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας, κ.λπ.) που άλλαξαν και αλλάζουν το τοπίο στον τομέα της Δικαιοσύνης και του δικαίου. Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «εξαφάνισαν τον φαύλο κύκλο των καθυστερήσεων».

Αναφερόμενος στις επικείμενες αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Φλωρίδης, τόνισε ότι μόνο με την απόλυτη συμφωνία του 100% του δικηγορικού σώματος θα γίνουν οι αλλαγές, προσθέτοντας ότι «αν δεν συμφωνήσουμε στις αλλαγές δεν θα πάει στην Βουλή».

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, επισήμανε ότι αν και έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση στη Δικαιοσύνη και ειδικά στα δικαστήρια της Αθήνας, ωστόσο μόνο το 5 με 10% των αγωγών κατατίθενται ηλεκτρονικά.