Δανάη Μπάρκα Είμαι πολύ κουλ με τις προετοιμασίες του γάμου, οι άλλοι έχουν αγχωθεί

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δεν την αγχώνουν καθόλου οι προετοιμασίες του γάμου της. Η Δανάη Μπάρκα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

«Οι προετοιμασίες του γάμου δεν είναι πολύ κανονικές από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις των γύρων μου, γιατί εγώ είμαι πολύ ζεν και πολύ κουλ. Οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση. Αλλά επειδή υπάρχει η χαρά, το ζούμε λίγο ως ένα πάρτι φίλων μεταξύ μας. Θα δούμε αν θα είναι σε κλειστό ή ανοιχτό κύκλο ο γάμος. Είμαστε και οι δύο πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, το παλεύουμε» αρκέστηκε να πει η Δανάη Μπάρκα.