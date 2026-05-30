Μήνυμα Μακρόν για την Παρί: “Κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται”

Τα συγχαρητήριά του στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη νίκη της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας σχολίασε την επιτυχία της Παρί μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για το επίτευγμα του συλλόγου.

Με το μήνυμά του, ο Μακρόν συνεχάρη την ομάδα για την ευρωπαϊκή της διάκριση και στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

«Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι! Μπράβο στην PSG που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.