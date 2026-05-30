Ελένη Φουρέιρα: Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι

Η Ελένη Φουρέιρα έχει καταφέρει να χτίσει μία λαμπερή καριέρα στο τραγούδι και ταυτόχρονα δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη της συλλογή με μαγιό και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι». Τα όσα είπε η Ελένη Φουρέιρα προβλήθηκα το Σάββατο (30.05.2026).

«Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι. Τα Mad VMA eίναι το μεγαλύτερο event της χρονιάς, δεν μπορείς να λείψεις από εκεί. Είναι χαρά μας που μας καλούν», παραδέχτηκε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

Αμέσως μετά είπε τη γνώμη της για τον Akyla, υπογραμμίζοντας: «Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση».

Επίσης η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

«Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι γιατί ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε.

«Η Dara είναι απίστευτη και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι στα Mad VMA. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε η πρώτη θέση», ανέφερε ακόμα για τη Βουλγάρα νικήτρια του διαγωνισμού.