Μεγάλες πλανητικές αλλαγές φέρνει ο Ιούνιος – Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια για τον Ιούνιο, τον μήνα που έχει πολλές πλανητικές μετακινήσεις.

Ο διακεκριμένος αστρολόγος Χρήστος Άρχος δίνει αναλυτικές προβλέψεις για τα δώδεκα ζώδια για το μήνα Ιούνιο.

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού μπαίνει δυναμικά με πολλές μετακινήσεις πλανητών αλλάζοντας τα δεδομένα. Ποια ζώδια ευνοούνται.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Άρχο: «Ο Ιούνιος του 2026 κρύβει εκπλήξεις. Επτά από τα μεγάλα πλανητικά γεγονότα της χρονιάς στριμώχνονται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, από τις 15 ως τις 30: Νέα Σελήνη, αλλαγή ζωδίου για τον Χείρωνα, την Αφροδίτη και τον Άρη, ανάδρομος Ερμής, η είσοδος του Δία στον Λέοντα και Πανσέληνος. Το πρώτο μισό απλώς προετοιμάζει το έδαφος· το δεύτερο φέρνει τις πραγματικές ανατροπές. Η κορυφαία στιγμή είναι στις 19, όταν ο Χείρωνας περνά στον Ταύρο και κλείνει έναν μακρύ θεραπευτικό κύκλο για Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους. Λίγο αργότερα, στις 30, ο Δίας στον Λέοντα ανοίγει ένα δωδεκάμηνο τύχης για τα πύρινα και τα αέρινα ζώδια. Όποιο δεκαήμερο κι αν είστε, κάτι ουσιαστικό σάς περιμένει».

Αναλυτικές προβλέψεις για τον Ιούνιο από τον Χρήστο Άρχο

Κριός

Η μεγάλη ανάσα έρχεται στις 19 Ιουνίου, όταν ο Χείρωνας φεύγει από το ζώδιό σας και κλείνει έναν θεραπευτικό κύκλο που σας ταλαιπώρησε για χρόνια. Ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος εξακολουθούν να ζητούν διαύγεια και ωριμότητα, η ατμόσφαιρα όμως ανοίγει σιγά σιγά, και η Πανσέληνος της 30ής φέρνει μια σημαντική ολοκλήρωση. Στο πρώτο δεκαήμερο διαλύονται παλιά πλαίσια της ταυτότητάς σας. Μπορεί να εμφανιστεί μια νέα έλξη, μαζί της όμως και λίγη σύγχυση, οπότε αποφύγετε βιαστικές υπογραφές γύρω στις 4 και κρατήστε γερό το ανοσοποιητικό σας.

Όσοι ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο θα συναντήσετε εμπόδια και καθυστερήσεις στα μέσα του μήνα, ταυτόχρονα όμως κλείνετε σταθερές συμφωνίες και συμβόλαια, ενώ κοντά στις 25 σταθεροποιούνται σχέσεις με διάρκεια.

Στο τρίτο δεκαήμερο βγαίνουν στην επιφάνεια παλιές πληγές που ζητούν φροντίδα, την ίδια ώρα που χτίζετε νέα επαγγελματική βάση και φτάνετε σε στόχους που έμοιαζαν κλειδωμένοι. Από τα μέσα του μήνα τα πράγματα γέρνουν υπέρ σας: παρέες, ταξίδια, ένας έρωτας με βάθος στις 17 και ένα δωδεκάμηνο τύχης που ξεκινά με τον Δία στον Λέοντα στις 30. Είναι μια χρονιά που σας δικαιώνει, με νίκες εκεί που τις περνούσατε για αδύνατες.

Ταύρος

Στις 19 Ιουνίου ο Χείρωνας μπαίνει στον Ταύρο για πολλά χρόνια και ανοίγει έναν θεραπευτικό κύκλο γύρω από το σώμα, την αξία και τους πόρους σας. Δεν είναι η εύκολη περίοδος που περιμένατε μετά τον Ουρανό, αλλά μια νέα φάση ψυχικής δουλειάς. Παράλληλα ο Πλούτωνας πιέζει βαθιά, χωρίς όμως να σας στερεί οικονομικές ευκαιρίες.

Για το πρώτο δεκαήμερο κλείνει ένας φαύλος κύκλος οικονομικής ταλαιπωρίας, ευνοούνται τα οικογενειακά και είναι καλή στιγμή να ξεκινήσετε κάτι νέο στη δουλειά. Το δεύτερο δεκαήμερο ζει την πλουτώνια κορύφωση, με εξουσία, χρήμα, καριέρα και έντονη ανάγκη για οικειότητα· η πίεση είναι μεγάλη, αλλά κάνετε και «χρυσές» δουλειές, αρκεί να προσέξετε λίγο το ανοσοποιητικό σας προς το τέλος της περιόδου.

Στο τρίτο δεκαήμερο η εργασιακή τριβή είναι ήπια και κάποια εμπόδια εμφανίζονται γύρω στις 27, ώσπου στις 28 το εξάγωνο του Άρη με τον Δία σάς δίνει ένα δυναμικό βήμα και την πραγμάτωση ενός στόχου. Η αποχώρηση του Άρη από το ζώδιό σας κλείνει μια σειρά δυσκολιών, ενώ στις 17 μια καλή όψη της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα βοηθά σε οικονομικά και ανανέωση. Τελικά είναι ένας μήνας που κουράζει αλλά αποδίδει: βγάζετε χρήματα, ξαναπαίρνετε τον έλεγχο και αφήνετε πίσω σας μια δύσκολη εποχή.

Δίδυμοι

Ήρθε η εποχή σας. Η Νέα Σελήνη στους Διδύμους στις 15 Ιουνίου και η είσοδος του Άρη στο ζώδιό σας στις 28 σάς δίνουν ορμή και πρωταγωνισμό, την ίδια ώρα που το αρχέτυπο του Τρωικού Πολέμου ενεργοποιείται στα πρώτα δεκαήμερα και ανεβάζει τα νεύρα προς το τέλος του μήνα.

Αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, περιμένετε ξαφνικές αλλαγές σχεδίων, εκνευρισμό και κάποιες παρανοήσεις- χρειάζεστε διπλωματία και προσοχή στα μικροατυχήματα, ωστόσο ευνοούνται τα ταξίδια, οι εξετάσεις και κάθε νέο ξεκίνημα στο εξωτερικό και τις σπουδές. Το δεύτερο δεκαήμερο κινείται με έντονες δυναμικές και αξιόλογες επιτυχίες, ενώ οι σταθερές επαγγελματικές συμφωνίες ευνοούνται από τις αρχές του μήνα, με μια προσοχή κοντά στις 5, όταν παλιές πληγές ζητούν διαχείριση.

Ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι το τρίτο δεκαήμερο: εκεί ακριβώς πέφτει η Νέα Σελήνη και ανοίγει νέους κύκλους σε επικοινωνία, σπουδές και σχέσεις με αδέλφια, αν και κοντά στις 11 επιστρέφουν παιχνίδια εξουσίας που θέλουν ψυχραιμία. Όπως και να το δείτε, ο μήνας είναι δυνατός και αποφασιστικός, με αρκετά περιθώρια να αλλάξετε επίπεδο. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζετε τις σκέψεις σας, πατάτε πιο γερά στα πόδια σας και υποδέχεστε μέρες πιο ήρεμες και πιο δημιουργικές.

Καρκίνος

Η ενέργεια του ζωδίου σας μπαίνει στο προσκήνιο. Ο Ερμής έρχεται στον Καρκίνο την 1η Ιουνίου, ο Ήλιος ακολουθεί στις 21 και η μεγάλη Πανσέληνος της 30ής φέρνει λύσεις και ολοκληρώσεις που περιμένατε καιρό, αν και ο Ερμής γίνεται στάσιμος προς ανάδρομη πορεία στις 29, προαναγγέλλοντας επανασυνδέσεις αλλά και μπερδέματα στη συνεννόηση μέσα στον Ιούλιο. Το πρώτο δεκαήμερο περνά την πιο νεφελώδη φάση, καθώς το τετράγωνο του Ποσειδώνα και το χιαστί του Πλούτωνα σάς ζητούν να ξαναδείτε επαγγελματικές προοπτικές και οικονομικά, ενώ φτάνετε σε μια κορύφωση με κάποιες απρόσμενες ανατροπές· μετά τις 15 με 20 ανοίγουν νέα ξεκινήματα στη δουλειά.

Το δεύτερο δεκαήμερο σηκώνει την κρόνια πίεση, με λεκτικές συγκρούσεις κοντά στις 10 και επικοινωνιακή ένταση γύρω στις 14, παλεύει όμως και πετυχαίνει, καθώς η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στις 9 φέρνει σημαντικές οικονομικές λύσεις. Το τρίτο δεκαήμερο είναι η ομορφότερη περίοδος του μήνα: αγάπη, αφθονία, οικονομική άνοδος και πιθανή νέα σχέση, με το εξάγωνο του Άρη με τον Δία στις 28 να δίνει ένα δυναμικό βήμα. Προς το τέλος έρχονται κάποιες επανασυνδέσεις που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε, ως εκεί όμως ο Ιούνιος σάς δικαιώνει με αγάπη και αναγνώριση.

Λέων

Δύο μεγάλες είσοδοι αλλάζουν το σκηνικό σας: η Αφροδίτη μπαίνει στον Λέοντα στις 13 Ιουνίου και ο Δίας στις 30, ανοίγοντας ένα ολόκληρο δωδεκάμηνο τύχης. Μετά από καιρό, και τα τρία δεκαήμερα δέχονται θετικά μηνύματα, το καθένα με τη δική του ένταση. Στο πρώτο δεκαήμερο έρχονται ρομαντικά ανοίγματα, νέες σχέσεις που κορυφώνονται, πάθος και συνεργασίες με χρήμα, ιδίως γύρω στις 15 για κάτι ξαφνικό και στις 17 για έναν έρωτα με βάθος.

Το δεύτερο δεκαήμερο φέρνει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες· η Πανσέληνος βοηθά να κλείσετε εκκρεμότητες, ενώ μυστικά που αποκαλύπτονται μπορούν να γίνουν κέρδος. Υπάρχει ένα υπόγειο παιχνίδι εξουσίας, τον έλεγχο όμως τον κρατάτε εσείς, και κοντά στις 25 σταθεροποιούνται σχέσεις με διάρκεια.

Στο τρίτο δεκαήμερο ο Κρόνος στηρίζει σταδιακά την επαγγελματική σας άνοδο, με μόνιμη δέσμευση, οικονομική σταθερότητα και ένα «άγγιγμα του Μίδα» για αρκετούς. Λίγη προσοχή χρειάζεται μόνο σε ρομαντικές ψευδαισθήσεις και οικονομικές απογοητεύσεις γύρω στις 25, ώστε να μην μπλέξετε με ανθρώπους που δεν σας αξίζουν. Κατά τα άλλα, ο μήνας ευνοεί νέα δημιουργικά εγχειρήματα, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, και σας αφήνει την αίσθηση ότι η ζωή σας ξαναγίνεται κάτι μοναδικό.

Παρθένος

Ο Δίας φεύγει από τον Καρκίνο στις 30 Ιουνίου και κλείνει μια περίοδο καλής τύχης στις φιλίες σας. Ο μήνας έχει έντονη εργασιακή πίεση, είναι όμως γεμάτος ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, οι οποίες έρχονται με αρκετό τρέξιμο. Το πρώτο δεκαήμερο σηκώνει το δυσκολότερο βάρος: τα τετράγωνα του Ουρανού, οι αντιθέσεις των Δεσμών και το τετράγωνο του Άρη στο τέλος του μήνα αναστατώνουν την προσωπική ζωή και φέρνουν ανατροπές, μοιραίες γνωριμίες και θέματα με σπίτι και δουλειά. Θα χρειαστείτε εσωτερική απόσυρση και ξεκαθάρισμα από τοξικές καταστάσεις, και παρ’ όλη την ένταση χτίζετε μια σοβαρή επαγγελματική προοπτική.

Το δεύτερο δεκαήμερο ξεκινά με τριβές απέναντι στην εξουσία και κρόνια πίεση στην καθημερινότητα, είναι όμως ιδανικό για ψυχοθεραπεία, ανασκόπηση και για να βάλετε μπροστά κάτι ξεχωριστό στη δουλειά· προς τα μέσα της περιόδου ηρεμείτε και βάζετε τα πράγματα σε σειρά. Το τρίτο δεκαήμερο κρύβει την έκπληξη του μήνα, με μια καθαρή επαγγελματική ευκαιρία, μια ανατροπή σχεδίων προς το καλύτερο και, για ορισμένους, μια νέα σχέση με υλική και συναισθηματική ασφάλεια- είναι από τα λίγα διαστήματα που ευνοούν τους Παρθένους στα αισθηματικά. Στο σύνολό του, ένας μήνας που μονίμως κάτι σας πιέζει, αφήνει όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα και αναγνώριση στο φινάλε.

Ζυγός

Στις 19 Ιουνίου ο Χείρωνας φεύγει από την αντίθεση και σας ανακουφίζει μετά από χρόνια, ενώ προς το τέλος του μήνα ξεχωρίζετε σε όλον τον ζωδιακό χάρη στην ενεργοποίηση του άστρου της Αφροδίτης. Το πρώτο δεκαήμερο περνά μια δοκιμασία στις διαπροσωπικές σχέσεις, με ψευδαισθήσεις που θέλουν προσοχή, κυρίως σε υπογραφές γύρω στις 4 -οι σπουδές, τα ταξίδια και οι εμπορικές συμφωνίες πάντως κινούνται θετικά, υπάρχει δυναμική για καινούργια σχέση και η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στις 9 φέρνει λύσεις.

Το δεύτερο δεκαήμερο σηκώνει το βαρύτερο φορτίο του Κρόνου: βάζετε όρια, οργανώνετε καταστάσεις και τελικά δικαιώνεστε, κουράζεστε όμως γιατί τα κάνετε όλα μόνοι σας, ενώ κάποια εμπόδια εμφανίζονται κοντά στις 10 και υπάρχει παιχνίδι εξουσίας στον χώρο της δουλειάς. Από τα μέσα του μήνα οι σχέσεις γίνονται πιο εύκολες και νιώθετε δημιουργικοί. Το τρίτο δεκαήμερο φέρνει μια αισιόδοξη επαγγελματική φάση, με φιλοδοξίες που υλοποιούνται και ίσως μια οικογενειακή χαρά, μια γιορτή, έναν γάμο ή μια βάφτιση, αν και γύρω στις 13 θέλει προσοχή μια τραυματική επαφή στα αισθηματικά. Είναι ένας μήνας που ξεκινά με ανακούφιση, περνά μέσα από κόπο και κλείνει με δημιουργικότητα και αναγνώριση.

Σκορπιός

Η μεγάλη μετατόπιση του μήνα σάς βρίσκει απέναντι: στις 19 Ιουνίου ο Χείρωνας μπαίνει στον Ταύρο, στην αντίθεσή σας, και ανοίγει μια βαθιά οκταετή θεραπευτική περίοδο που αγγίζει τα οικονομικά, τους κοινούς πόρους και τη σχέση με τον σύντροφο, με το πρώτο ενάμισι έτος να σας αφορά άμεσα. Στο πρώτο δεκαήμερο νιώθετε μια σταδιακή πληγή γύρω από θέματα συντρόφου ή πόρων, η περίοδος όμως ευνοεί τα επαγγελματικά σας σχέδια και φτάνει στη δική σας στιγμή, με διαπραγμάτευση εξουσίας που αφήνει χρήμα και κορύφωση οικειότητας- η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στις 9 και η όψη της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στις 17 ξεκλειδώνουν τα οικονομικά.

Στο δεύτερο δεκαήμερο πέφτει χιαστί η πίεση του Κρόνου, με εργασιακές δυσκολίες και συγκρούσεις με συνεργάτη ή σύντροφο που τελικά οδηγούν σε μια πιο μακρόπνοη κατανόηση, ενώ υπάρχει και έντονη ερωτική ένταση που θέλει προσοχή σε ψευδαισθήσεις.

Το τρίτο δεκαήμερο είναι από τα καλύτερα της χρονιάς, με επαγγελματική άνοδο, υλικά κέρδη, βαθιά σύνδεση και αναγνώριση, και με το εξάγωνο του Άρη με τον Δία στις 28 να δίνει δυναμικό βήμα. Αξίζει να χτίσετε τώρα, γιατί τον Ιούλιο ακολουθεί πιο απαιτητική φάση.

Τοξότης

Ο Δίας μπαίνει στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου και σχηματίζει τρίγωνο φωτιάς με το ζώδιό σας, οπότε σας ευνοεί όσο λίγους. Για πρώτη φορά μετά το 2013 η εικόνα είναι ομαλή και στα τρία δεκαήμερα, με θετικές νότες παντού. Το πρώτο δεκαήμερο δέχεται ένταση από τον Ουρανό, με απρόβλεπτες δυσκολίες σε σχέσεις ή συνεργασίες και κάποιους καβγάδες προς το τέλος του μήνα- ταυτόχρονα ανοίγει ένας πνευματικός ορίζοντας και ίσως μια νέα εξελικτική σχέση που θα σας συγκλονίσει, ειδικά με τον έρωτα να αποκτά βάθος γύρω στις 17.

Το δεύτερο δεκαήμερο στρέφεται στο φιλοσοφικό βάθος, τον μυστικισμό και τη μεταφυσική, και είναι εξαιρετικό για μελέτη, διδασκαλία και έρευνα, λιγότερο για πρακτικές αποφάσεις, με τις σταθερές επαγγελματικές συμφωνίες να ευνοούνται από τις αρχές του μήνα. Το τρίτο δεκαήμερο φέρνει μια σταθερή ερωτική γνωριμία και βαθιά κατανόηση, με τις μακροχρόνιες σχέσεις να ευνοούνται κοντά στις 25, αν και κάπου εκεί ίσως χρειαστεί να βάλετε όρια σε κάποιον.

Προς το τέλος του μήνα κλείνει ένας κύκλος οικονομικών δυσκολιών με τρίτους, καθώς λύνονται κληρονομικά, δάνεια και επενδύσεις. Τα ταξίδια, οι σπουδές και οι εμπορικές συμφωνίες σάς ευνοούν, σε μια χρυσή, ανοδική περίοδο που σας καλεί να τολμήσετε.

Αιγόκερως

Όπως δείχνει η στατιστική παρατήρηση σε πλήθος χαρτών, ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο με τη μεγαλύτερη πίεση και τις περισσότερες ανατροπές των τελευταίων ετών. Τώρα ξεκινά μια λίγο πιο ομαλή φάση, όχι όμως αμέσως, αφού το πρώτο μισό του μήνα δοκιμάζεται σκληρά πριν η εικόνα ανοίξει, ενώ η μεγάλη Πανσέληνος της 30ής, πάνω στον άξονά σας, φέρνει σημαντικές ολοκληρώσεις.

Το πρώτο δεκαήμερο έχει δυναμική για μια καινούργια σχέση που θα σας χαροποιήσει, μαζί όμως με εντάσεις μέσα στο σπίτι, μια κρίση ταυτότητας και επαγγελματικής κατεύθυνσης και μεγάλη ανάπτυξη στη δουλειά που πληρώνεται με πίεση -τα οικονομικά βελτιώνονται ελαφρώς.

Το δεύτερο δεκαήμερο είναι μια βαριά κρόνια περίοδος, με δυσκολίες στα οικογενειακά, πιθανές λεκτικές εκρήξεις και κάποια εμπόδια κοντά στις 10, αλλά και με παραγωγική εργασιακή ορμή και νέες συνεργασίες που αφήνουν κέρδος- δώστε προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες γύρω στις 25, που μπορεί να φαίνονται καλές χωρίς να είναι.

Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στις 9 και το εξάγωνο του Άρη με τον Δία στις 28 σάς δίνουν ανάσες και κέρδη. Το τρίτο δεκαήμερο φέρνει μια στιγμή μεγάλης νίκης και δικαίωσης, με νέες σχέσεις, επαγγελματικές επιτυχίες και αναγνώριση που κλείνουν επιτέλους έναν κύκλο ο οποίος σας είχε πιέσει σε πολλά επίπεδα.

Υδροχόος

Από τις 30 Ιουνίου ο Δίας στον Λέοντα δρα ευεργετικά πάνω στον άξονά σας, ενώ η Αφροδίτη στον Λέοντα, ήδη από τις 13, ανανεώνει τη ζωή σας. Το πρώτο δεκαήμερο ζει μια από τις πιο δυνατές και τυχερές φάσεις της περιόδου: ο έρωτας μπορεί να σας χτυπήσει κατακέφαλα, με μεγάλη αυτονομία, ταξίδια, σπουδές και νέες γνωριμίες, ειδικά γύρω στις 15 για κάτι ξαφνικό και στις 17 για έναν έρωτα με βάθος, αρκεί να προσέξετε τα παιχνίδια εξουσίας στα τέλη του μήνα.

Το δεύτερο δεκαήμερο είναι περίοδος δύναμης και ελέγχου, με μεγάλη επαγγελματική επιτυχία και αλλαγή, έντονο ψυχοδυναμικό βάθος και χρήματα από δημιουργικά επαγγέλματα, ανατρεπτικό και ανανεωτικό μαζί.

Το τρίτο δεκαήμερο ευνοεί συμβόλαια και στρατηγικές κινήσεις, φέρνει σταθερότητα και κάποιες δύσκολες αλλά αναγκαίες κουβέντες που ξεκαθαρίζουν το τοπίο, με μια μικρή οικονομική ευκαιρία που περιμένατε καιρό.

Στη συνέχεια ο μήνας ανοίγει εντυπωσιακά, με νέες σχέσεις και συνεργασίες, μια απίστευτη ευκαιρία για έρωτα και γονιμότητα, δικτύωση και συλλογικά εγχειρήματα, και ανθρώπους μεγαλόψυχους να σας στηρίζουν. Συνολικά είναι ένας εκπληκτικός μήνας, που σας καλεί να χαμογελάσετε, να κατακτήσετε στόχους και να βγείτε νικητές.

Ιχθύες

Ο Βόρειος Δεσμός παραμένει στους Ιχθύες και ενεργοποιεί έντονα το πρώτο σας δεκαήμερο, ενώ ο Ποσειδώνας στο ίδιο σημείο ζητά μεγάλη προσοχή στις υπογραφές. Η Πανσέληνος της 30ής σάς αγγίζει βαθιά.

Στο πρώτο δεκαήμερο ζείτε έντονα εξελικτικά μοτίβα και μοιραίες κινήσεις: ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει ή αναγνωρίζεται μια γνώση σας, με απρόσμενες ανατροπές και τη δυνατότητα για μια μετακόμιση ή μια επαγγελματική αλλαγή που θα αποδειχθεί καλή, αρκεί να προσέξετε τις λανθασμένες εντυπώσεις στα οικονομικά, κυρίως γύρω στις 4 και τις 12.

Το δεύτερο δεκαήμερο είναι μια μοναδική περίοδος γονιμότητας και επιτυχίας, με συναισθηματική και υλική κορύφωση, αναγνώριση, νέα εγχειρήματα και γιορτές στην οικογένεια, ενώ η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στις 9 ενισχύει την ευνοϊκή ροή.

Το τρίτο δεκαήμερο πιέζεται στο οικονομικό, παραμένει όμως εξαιρετικό για αναστοχασμό, ψυχοθεραπεία και ωρίμανση, και για να ξεκαθαρίσετε ποιοι είναι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι. Στη συνέχεια ο μήνας στρέφεται στον διαλογισμό και την τέχνη, σε μια οικογενειακή και επαγγελματική αναπροσαρμογή που τελικά σας ωφελεί, και κλείνει με μια εκρηκτική επέκταση: τύχη στη δημιουργικότητα, πιθανή τεκνοποίηση, αγάπη και υλικά κέρδη. Είναι ένα διάστημα κατάκτησης στόχων με βαθύ νόημα και χαρά.

Πηγή: iefimerida.gr