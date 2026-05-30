Σίσσυ Χρηστίδου για Δανάη Μπάρκα: Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει στον γάμο της;

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν στο “Χαμογέλα και Πάλι” του Σαββάτου τις δηλώσεις που έκανε η Δανάη Μπάρκα στην κάμερα της εκπομπής τους, για τις προετοιμασίες του γάμου της.

«Δεν είναι πολύ κανονικές οι προετοιμασίες του γάμου, απ’ ό,τι καταλαβαίνω απ’ τις αντιδράσεις των γύρω μου, γιατί εγώ είμαι πολύ ζεν και πολύ cool και οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση. Αλλά, επειδή υπάρχει η χαρά, ξέρεις, το ζούμε λίγο ως ένα πάρτι φίλων μεταξύ μας. Προσπαθούμε να το κάνουμε σε κλειστό κύκλο, αλλά είμαστε και οι δύο πολύ ανοιχτοί άνθρωποι», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον ανέφερε: «Τελικά δεν ξέρει κανείς μας τι θα συμβεί. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ακόμα τι θα συμβεί. Υπάρχουν όντως πολύ ωραίες σκέψεις από ανθρώπους της τηλεόρασης και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Οπότε, ξέρεις, λίγο το καλοκαίρι που θα πάρουμε χρόνο και θα δούμε όντως και όλες οι πλευρές τι θέλουμε και τι ιδέες έχουμε, θα γίνει ό,τι είναι καλύτερο να γίνει».

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε:

«Καταρχάς, επειδή ήμουν σε αυτό το event και τις είδα όλες από κοντά… κούκλες, απαστράπτουσες και τα λοιπά, αλλά ειδικά η Δανάη… λάμπει ολόκληρη μέσα-έξω! Τι κάνει ο έρωτας! Είναι πραγματικά στα καλύτερά της».

«Δεν με έχει καλέσει η γυναίκα στον γάμο της. Δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει; Άβολο είναι αυτό που κάνεις εσύ τώρα… δεν έχουμε πάει για έναν καφέ με την κοπέλα και θα με καλέσει στον γάμο;», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου, όταν οι συνεργάτες της την ρώτησαν εάν έλαβε πρόσκληση για το μυστήριο.