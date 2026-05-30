Θεσσαλονίκη: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση στα Αγγλικά σήμερα στη Συνοικία των Εξοχών

Η Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συνολικά έξι θεματικές ξεναγήσεις, με δωρεάν συμμετοχή κατά το έτος 2026.

Σκοπός των ξεναγήσεων είναι να γνωρίσουν οι δημότες τα μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 19ου αιώνα που παραμένουν στην πόλη μας, μέσα από τις βίλες – μνημεία της “Συνοικίας των Εξοχών”.

Οι ξεναγήσεις θα είναι περιπατητικές από διπλωματούχους ξεναγούς, διάρκειας 3 ωρών ημέρα Σάββατο και Κυριακή, με ώρα εκκίνησης 10:30 π.μ.

Το Σάββατο 30/5/2026 θα πραγματοποιηθεί ξενόγλωσση ξενάγηση (Αγγλικά) στην παρακάτω διαδρομή:

Διαδρομή “Βίλες 2”

Αφετηρία: Αρχοντικό Αχμέτ Καπαντζή (Βασιλίσσης Όλγας 105 – πρώην κτίριο ΝΑΤΟ – Αριστερά του Κεντρικού κτηρίου) και συνέχεια με τα διατηρητέα μνημεία : Οικία Μοδιάνο (Λαογραφικό Μουσείο), Ορφανοτροφείο Μέλισσα, Σχολή Τυφλών, Οικία Σαλέμ, Οικία Μιχαηλίδη, Γενί Τζαμί, Οικία Μοδιάνο, Α’ Γυμνάσιο και προτομή Γεωργίου Α’.