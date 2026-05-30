Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει για 12η χρονιά η “Μέρα με τα Χρώματα” με σύνθημα “Το Πάρτυ είναι νοοτροπία”

Με σύνθημα «Το Πάρτυ είναι Νοοτροπία», το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η Μέρα με τα Χρώματα στην Πλαζ Αρετσούς με ένα τεράστιο πάρτι. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, η Μέρα με τα Χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης!

Τι θα ζήσουμε φέτος στη Μέρα με τα Χρώματα

Εκτός από άφθονο χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια όπως Arcades, Bunjee Trampoline, Survivor slide.

Την Μέρα με τα Χρώματα θα παρουσιάσει ο Gio Kay ενώ στα decks θα βρίσκονται οι DJs Sotomoto, Kakou και Oz. Μία εμφάνιση έκπληξη από τον Greek Jack Sparrow και cosplay performance από την Elektra.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Φόρεσε λευκό μπλουζάκι ή μαγιό και ό,τι άλλο τρελό σκεφτείς… γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, ό,τι θες!

INFO:

Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Η είσοδος θα ανοίξει στις 16.00 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους και η ώρα της πρώτης ρίψης χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι στις 16:30

Γενική είσοδος στις 17:30.

Τόπος: Πλαζ Αρετσούς

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η προπώληση ισχύει μέχρι και την παραμονή του φεστιβάλ στο link https://www.merametaxromata.gr/

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Λεωφορείο ΟΑΣΘ νο5, Στάση “Πλαζ”

Λίγα ακόμα λόγια για τη Μέρα με τα Χρώματα

Η Μέρα με τα Χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδας. Για πρώτη φορά, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012, από την ομάδα SFINA και διοργανώνεται έκτοτε μία φορά, ετησίως, με εξαίρεση τα δύο χρόνια της πανδημίας Covid-19.