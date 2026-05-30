Ένταση στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με τον Λεσόρ και οπαδό – Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-94 του ΠΑΟΚ στο Game 2 της μεταξύ τους σειράς των ημιτελικών της GBL και προκρίθηκε στους τελικούς. Πρωταγωνιστές για τους “πράσινους” ήταν οι Τσέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να μην ολοκληρώνει το ματς.

Με 53.9″ να απομένουν για τη λήξη του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Ματίας Λεσόρ είχε διάλογο με οπαδό που βρισκόταν στα court seats και δέχθηκε τεχνική ποινή από τον κύριο Τηγάνη που βρισκόταν πολύ κοντά. Αυτό μάλιστα ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάλλου ο οποίος πέρασε εκτός για τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Λίγο νωρίτερα, ο Λεσόρ είχε καρφώσει με δύναμη στο καλάθι του “δικεφάλου”, κοιτάζοντας στη συνέχεια επίμονα την εξέδρα των γηπεδούχων, κάτι που δεν άρεσε στους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν.

Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε στη ρακέτα με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες.

