MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανήλικη συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονη γυναίκα στην Ιερά Οδό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα τα ξημερώματα όταν 4 ανήλικοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, της επιτέθηκαν με σκοπό να τη ληστέψουν.

Οι δράστες, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 14 έως 16 ετών, αφού χτύπησαν την 20χρονη γυναίκα σε πρόσωπο και κοιλιά, της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές στην Ιερά Οδό όπου και συνελήφθησαν.

Οι δράστες, είναι γνώριμοι των Αρχών αφού στο παρελθόν έχουν συλληφθεί ξανά για ληστεία.

Ιερά Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λέω να πάω πρώτη φορά στη ζωή μου ένα τετραήμερο Eurovision

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης – Συνελήφθη μια 54χρονη

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε τροχιά τύχης και αφθονίας για το υπόλοιπο 2026

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Δωρεάν μάθημα pilates στο ηλιοβασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Τι θα συμβεί αν βάλω διαφορετικής μάρκας λάδια στον κινητήρα – Η συμβουλή των ειδικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – 19 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.