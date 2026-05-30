Ανήλικη συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονη γυναίκα στην Ιερά Οδό

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα τα ξημερώματα όταν 4 ανήλικοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, της επιτέθηκαν με σκοπό να τη ληστέψουν.

Οι δράστες, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 14 έως 16 ετών, αφού χτύπησαν την 20χρονη γυναίκα σε πρόσωπο και κοιλιά, της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές στην Ιερά Οδό όπου και συνελήφθησαν.

Οι δράστες, είναι γνώριμοι των Αρχών αφού στο παρελθόν έχουν συλληφθεί ξανά για ληστεία.