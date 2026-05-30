Λιλή Πυράκη: Το Breakfast@Star ολοκληρώνεται κανονικά, στην ώρα του

Η Λιλή Πυράκη σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε για την απόφαση του STAR να μη συνεχιστεί την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου.

Ειδικότερα, η Λιλή Πυράκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το Breakfast@Star ολοκληρώνεται, είχαμε και την ενημέρωση όπως έπρεπε από το κανάλι. Ολοκληρώνεται κανονικά, στην ώρα του, 3 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα”.

“Η Ζήνα (σ.σ. Κουτσελίνη) μπορεί να κάνει τα πάντα, αυτή είναι η αλήθεια. οπότε νομίζω πως, αν τελικά αποφασίσουν να το κάνουν αυτό, θα το κάνει με επιτυχία”.



“Η αλήθεια είναι ότι με στενοχωρεί λίγο η απόφαση για το infotainment γιατί είμαι ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια υπηρετώ την ψυχαγωγία. Ήμασταν μια εκπομπή που είχε μόνο ψυχαγωγία”.

“Εμπιστεύομαι όμως τους ανθρώπους που βρίσκονται στις θέσεις που παίρνουν τις αποφάσεις και θεωρώ ότι, για να το κάνουν, υπάρχει λόγος που το κάνουν αυτή την περίοδο. Κάτι έχουν δει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Λιλή Πυράκη στην εκπομπή του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.