MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Μία σύλληψη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε μια 14χρονη, με συμπτώματα μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Μαζί με την παρέα της, η 14χρονη αγόρασε αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής από ένα περίπτερο της πόλης του Ρέθυμνου.

Λίγη ώρα μετά, η ανήλικη παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το creta24.

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όταν αισθάνθηκε καλύτερα, οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να αποχωρήσει, όπως και έγινε.

Για το συμβάν, συνελήφθη μια 54χρονη, προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου, η οποία κατηγορείται πως προμήθευσε το αλκοόλ στην ανήλικη.

Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η δεύτερη δόση σε 868.466 δικαιούχους – Δυνατότητα διόρθωσης λαθών για όσους αποκλείστηκαν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου στον Εύοσμο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ δυτικά της Κάσου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έβρος: Συνελήφθη άνδρας που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία: Παραπλανητικές οι διαφημίσεις για διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες