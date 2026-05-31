Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα της 4ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, στη συμβολή της με τη Συμμαχική Οδό, πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου 2026, από τις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.