Δωρεάν ξενάγηση σήμερα στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης από την Α΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Α΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο πραγματοποίησης συνολικά 12 θεματικών περιπατητικών ξεναγήσεων, με δωρεάν συμμετοχή, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά, ιστορικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης έχει προγραμματίσει στις 31/05/2026 την ξενάγηση: 4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ‘’Εμπορικό Κέντρο’’

Σημείο συνάντησης: (Μπροστά στο Πλαίσιο) Αγίου Μηνά και Βενιζέλου γωνία.

Διαδρομή: Συνοικία Αγίου Μηνά, Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Αλλατίνη (Στοά Μαλακοπή), Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, οδός Κατούνη, Άνω Λαδάδικα, μέχρι Λέοντος Σοφού, λιμάνι στο κτήριο του Τελωνείου (επιβατικός σταθμός).

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31/05/2026, από διπλωματούχους ξεναγούς και θα είναι διάρκειας περίπου 3 ωρών, με ώρα εκκίνησης 10:30 π.μ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο τηλεφωνικά μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία ξενάγησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στον αριθμό 2313318510 της Α΄ Κοινότητας (Προξένου Κορομηλά 36), από 10:30 –12:00, με δήλωση του ονοματεπωνύμου, κινητού τηλεφώνου.

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση θα είναι έως 25 άτομα και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Όλες οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά εκτός των περιπτώσεων μετεωρολογικής πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. έντονη βροχόπτωση/ καταιγίδα, θυελλώδεις άνεμοι, σφοδρή χιονόπτωση κ.λπ.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναβολή της ξενάγησης θα γνωστοποιείται μία μέρα πριν, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (portal) στο κεντρικό site του Δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα στο facebook.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της ξενάγησης που αναβάλλεται, θα ανακοινώνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.