Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το τουρνουά μπάσκετ στην πλατεία Αριστοτέλους

Σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ μετατρέπεται και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ΔΕΗ 3×3 Street Basketball.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά επιστρέφει το ΔΕΗ 3×3 Street Basket ball, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με στόχο να μετατρέψει κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, δίνοντας χώρο στην ενέργεια του αθλητισμού και τη δυναμική του 3×3 και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια και τη διάδοση του αθλήματος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ στηρίζοντας τις Εθνικές Ομάδες 3×3 ανδρών και γυναικών, ενώ, δημιουργείται φέτος για πρώτη φορά η επαγγελματική ομάδα ΔΕΗ Team Athina, με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού 3×3 και την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ.

Νέοι προορισμοί και ακόμη περισσότερη δράση για το 2026

Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, το τουρνουά ΔΕΗ 3×3 Street Basketball θα ταξιδέψει συνολικά σε 6 πόλεις, μετατρέποντας κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, γεμάτα παλμό, ενέργεια και αγωνιστικό πνεύμα. Το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3×3 Street Basketball για το 2026 δόθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ, ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 -14 Ιουνίου, στην Ξάνθη στις 27-28 Ιουνίου, στο Κιάτο στις 10-12 Ιουλίου και στη Ρόδο στις 18-19 Ιουλίου. Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ 3×3 Street Basketball θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.

Οι Εθνικές Ομάδες 3×3 και η ΔΕΗ Team Athina στο διεθνές προσκήνιο με τη στήριξη της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ επενδύει στην ανάπτυξη του ελληνικού 3×3 μέσα από τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 ανδρών και γυναικών U21, U23 και Open (23+). Βασικός στόχος των Εθνικών Ομάδων 3×3 είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA, με τελικό ορόσημο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Παράλληλα, η ΔΕΗ στηρίζει και την ΔΕΗ Team Athina, την επαγγελματική ομάδα 3×3 ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση της Εθνικής Ομάδας 3×3.

Μέσα από την στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 και της ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού 3×3, στην ενίσχυση νέων αθλητών και αθλητριών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.