Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ τα ξημερώματα στα δυτικά
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα ΙΧ τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο όχημα σε περιοχή του δήμου Δέλτα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια – Κεραμέως: “Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία”
- Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ για την αντιπυρική περίοδο 2026 – Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι
- Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχειρίας, με αυστηρότερους όρους – Τι λέει για πυρηνικά και Στενό του Ορμούζ