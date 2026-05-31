Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου, χωρίς αίτηση, το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί

Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανασκόπησή του με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου.

«Ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα «με καθαρό μυαλό» και χωρίς περισσότερο άγχος από αυτό που ήδη βιώνουν. Όπως σημείωσε, «κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω πανελλαδικού δικτύου ψυχολόγων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Στη συνέχεια πέρασε στο κυβερνητικό έργο, ξεκινώντας από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες –όπως ανέφερε– παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που –σύμφωνα με τον πρωθυπουργό– καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν «μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις έρευνες υδρογονανθράκων και στο ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα. Όπως γνωστοποίησε, οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού ομίλου στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς –όπως διευκρίνισε– να προδικάζει κάποιο αποτέλεσμα.

Στην αναφορά του για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημαίνοντας ότι μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμίευσης συνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για μεταρρυθμίσεις και έργα.

Όπως ανέφερε, έχει ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας, την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας. Όπως είπε, οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους μέσω του ψηφιακού χάρτη του Κτηματολογίου, να τα ελέγξουν και να ζητήσουν διορθώσεις όπου χρειάζεται.

«Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών. Και θα τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω», ανακοινώνοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σειρά νοσημάτων και παραγόντων κινδύνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 317.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Παραμένοντας στον χώρο της Υγείας, αναφέρθηκε και στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», υπογραμμίζοντας ότι η συνολική ανακαίνιση του νοσοκομείου, χάρη στη δωρεά της Allwyn, θα οδηγήσει μέσα σε τρία χρόνια σε ένα «ουσιαστικά νέο ογκολογικό νοσοκομείο».

Στα εργασιακά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο –όπως είπε– στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ανεξαρτήτως φύλου, μέσω της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει διαφάνεια στις αμοιβές τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ενώ σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών ο εργοδότης θα υποχρεώνεται σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Σημαντικό μέρος της ανάρτησης αφιερώθηκε και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο δεν θα ζητά πλέον από τους πολίτες δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως ληξιαρχικές πράξεις γάμου, αντίγραφα πτυχίων, απολυτήρια στρατού και κτηματολογικά πιστοποιητικά.

Επιπλέον, θεσπίζονται σαφείς προθεσμίες για τη διοίκηση, με το Δημόσιο να οφείλει να απαντά μέσα σε τρεις μήνες σε υποθέσεις από τις οποίες προκύπτουν οικονομικές παροχές ή αποζημιώσεις, ενώ προβλέπονται πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και ποινικές συνέπειες για ψευδείς δηλώσεις.

Στον πολιτισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας ότι συνοδεύεται από έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την προστασία και αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Αναφορά έκανε και στις εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη θα αποκτήσει έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο διεθνών προδιαγραφών.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στοιχεία από την ετήσια έκθεση του e-Kouros για το 2025, σύμφωνα με τα οποία ένας στους τέσσερις πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ οι αθλητές και οι αθλήτριες αυξήθηκαν κατά 4,05% μέσα σε έναν χρόνο.

Όπως σημείωσε, σύντομα θα ακολουθήσει και το My Kouros App, δίνοντας σε αθλητές, γονείς και φιλάθλους ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για σωματεία, διοργανώσεις και αθλητικές δραστηριότητες.

«Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή ανασκόπηση. Αύριο υποδεχόμαστε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι, λοιπόν, καλό μήνα και καλή Κυριακή!», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.