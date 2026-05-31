Θεσσαλονίκη: Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα της Λειτουργίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
