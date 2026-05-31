Τσουκαλάς: Αγκαλιά με τα συμφέροντα η κυβέρνηση – Το ΠΑΣΟΚ μπορεί πράγματι να ασκήσει πολιτικές για τους πολλούς

«Έχουμε μία κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας. Για να είναι πραγματική η πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να μην έχει και εκείνη δεσμεύσεις από την ολιγαρχία. Να μπορεί πράγματι να ασκήσει πολιτικές για τους πολλούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Αναφορικά με τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπογράμμισε ότι «τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα όταν οδηγούμαστε σε εκλογές και αυτά είναι που θα αναδειχθούν: οι πλειστηριασμοί, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, μια ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε κοινωνική ευημερία…». Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως «όταν απαιτείται η προστασία των πολιτών, προτείνουμε συγκεκριμένες και δραστικές λύσεις, σε αντίθεση με την κυβέρνηση, όπου υπό τις ημέρες της κάποιοι λίγοι κερδίζουν προκλητικά και οι πολλοί χάνουν σταθερά».

Μιλώντας για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι κάθε φορά, η ίδρυση νέων κομμάτων είναι λογικό να δημιουργεί συνθήκες μιας προσωρινής αναδιάταξης του δημοσκοπικού σκηνικού και συνήθως αυτές οι καταστάσεις είναι προσωρινές. Πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως το κόμμα της κας Καρυστιανού αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, καθώς «φαίνεται να επιλέγει μια πιο συντηρητική ατζέντα και εκτιμώ ότι απευθύνεται κυρίως σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στο ‘μαλακό υπογάστριο’ της Νέας Δημοκρατίας…». Πρόσθεσε πως «αντίστοιχα, το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν τελικά δημιουργηθεί, θα επηρεάσει επίσης τη Νέα Δημοκρατία», ενώ σχολίασε ότι πως «η εντύπωση ότι η ΝΔ παραμένει ανεπηρέαστη ενώ οι άλλοι υφίστανται απώλειες, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός που κρίθηκε και αρχηγός της αντιπολίτευσης μέχρι πριν από τρία χρόνια» και πως «το κενό που έχει δημιουργηθεί – και το οποίο αποτελεί την αιτία που το ‘ρεζερβουάρ’ της ΝΔ δεν εξαντλείται ακόμη – είναι η ασυμμετρία που προέκυψε από τις εκλογές του ’23, όταν κατέρρευσε με πρωτοφανή τρόπο η τότε αξιωματική αντιπολίτευση». Σημείωσε ότι «αυτό το κενό δεν το δημιούργησε ο Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση από το ’23». Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για υπερπροβολή των νέων κομμάτων εις βάρος της προγραμματικής συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι αυτό βόλευε την κυβέρνηση. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ όμως θέτει συνεχώς ζητήματα στην πολιτική ατζέντα και έτσι η κυβέρνηση αναγκάζεται εκ των υστέρων να παίρνει θέση.

Μίλησε για «μεταλλαγμένη ΝΔ, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ιδεοληπτικό και ακροδεξιό, που δεν διατηρεί καμία σχέση με το παραδοσιακό Κέντρο» και υποστήριξε ότι «ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, στοχοποιείται».

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου ανέφερε: «Έχετε δει την έκθεση της κας Τυχεροπούλου; Λέτε, δηλαδή, ότι αν το ποσό το οποίο ελέγχεται είναι μικρότερο, δεν πρέπει να διωχθεί ή δεν πρέπει να ελεγχθεί; Αυτή είναι η επίσημη θέση σας; Είδατε ότι για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 100 άτομα; Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Στην Κρήτη είδατε τι έγινε χθες; Βγαίνετε με θράσος τη στιγμή που συλλαμβάνονται 100 άνθρωποι για να πείτε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; ‘Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης’; Κουνάτε και το δάχτυλο ενώ έχει στηθεί πάρτι διασπάθισης; ‘Αρα είναι επίσημη θέση ότι αν τα κακουργήματα καταλήγουν σε πλημμελήματα δεν πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό μας λένε».

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευρωπαϊκή εισαγγελία, είπε ότι «υπάρχει ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προσπαθεί να παρουσιάσει ότι το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας τους αθωώνει, ενώ απλώς η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για να γίνει περαιτέρω έρευνα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να ελέγχονται οι υποθέσεις αν αφορούν πλημμελήματα. Αυτό που συμβαίνει με την ευρωπαϊκή εισαγγελία δείχνει το ακριβώς αντίθετο». Επιπλέον τόνισε ότι «η ευρωπαϊκή εισαγγελία, ως μη όφειλε, δεν περιορίστηκε στην αρχική έρευνα. Είπε ξεκάθαρα: ‘Επειδή είμαι αμερόληπτη, θέλω να γίνει μια επιπλέον έρευνα, ώστε ακόμα και αν τα ποσά είναι χαμηλότερα, να ελεγχθούν’». Σημείωσε ότι «η άρση ασυλίας δεν σημαίνει αυτόματη ποινική δίωξη, αλλά σημαίνει ότι αίρεται η προστασία προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα. Όταν αίρεται η ασυλία, δεν νοείται να μην ελέγχονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ειδικά τη στιγμή που αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο και συλλαμβάνονται εκατοντάδες άνθρωποι».

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς κατήγγειλε «συστηματική κοπτοραπτική δηλώσεων» από «κυβερνητικά μέσα» και εν προκειμένω για πρόσφατες δηλώσεις του Χρήστου Κακλαμάνη, αναφέροντας: «Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Κακλαμάνης; Λέει ότι, αν πράγματι υπάρχει πόρισμα και αν το πόρισμα αυτό αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη, τότε προφανώς δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Το υφιστάμενο πόρισμα, όμως, δεν λέει αυτό. Για τον κ. Λιβανό, το πόρισμα αναφέρεται σε συγκεκριμένες ευθύνες».