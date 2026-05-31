Συνελήφθη υπεύθυνη καταστήματος στον Βόλο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Στη σύλληψη μίας γυναίκας προχώρησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου στον Βόλο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρεται να σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη.

Η συλληφθείσα κατηγορείται για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων, έχοντας προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη του Βόλου, αφού φέρεται να επέτρεψε την είσοδο στην ανήλικη, ενώ προσέφερε αλκοολούχο ποτό σε αυτή.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές.