Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε παραποτάμια βλάστηση στην Ελεούσα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού, στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκηδόνος, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

