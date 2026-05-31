Θεσσαλονίκη: 4,5 ετών παιδί βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στις Συκιές – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλβανικής καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών, καθώς το ανήλικο παιδί τους εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Συκεών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα παιδί ηλικίας μόλις 4,5 ετών να κινείται μόνο του σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Οι αστυνομικοί φρόντισαν άμεσα για την ασφάλειά του και ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των γονέων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να διαφύγει από την οικία και να βρεθεί μόνο του στον δρόμο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού, ένας 41χρονος και μία 39χρονη, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός της κατοικίας.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

