Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 πριν τον απόπλου από τον Πειραιά, ταλαιπωρία για 436 επιβάτες
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες, μεταφέροντας συνολικά 436 επιβάτες.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.
