Νύχτα αγωνίας στο Πήλιο: Βρέθηκε σώος ο 24χρονος που αγνοούνταν στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 24χρονου άντρα στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από κινητοποίηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΛΕΔ Μαγνησίας, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ η οργάνωση κλήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού που αγνοούνταν στην περιοχή.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας με ένα διασωστικό όχημα και πέντε εθελοντές, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν τις αναζητήσεις.

Λίγο μετά την άφιξή τους, διερχόμενος οδηγός ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε παρατηρήσει ένα άτομο περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω από το σημείο των ερευνών. Οι εθελοντές κινήθηκαν άμεσα προς την κατεύθυνση που τους υποδείχθηκε και τελικά εντόπισαν τον 24χρονο.

Ο νεαρός βρέθηκε εξαντλημένος, φέροντας ελαφρά τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Τα μέλη της ΛΕΔ Μαγνησίας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και περιποιήθηκαν τα τραύματά του επί τόπου.

Πηγή: Thenewspaper.gr

