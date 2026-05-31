Γαλλία: Νεκρός νεαρός στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Έπεσε με τη μηχανή πάνω σε οδοφράγματα

Η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια στη Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, τα οποία δυστυχώς προκάλεσαν το θάνατο ενός νεαρού άνδρα μετά από σύγκρουση της μηχανής του με τσιμεντένια οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί.

Μετά το χάος που επικράτησε στους δρόμους του Παρισίου, μετά τη νίκη της Παρί στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με την «Le Parisien», ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς προσέκρουσε με τη μηχανή του πάνω σε οδόφραγμα που είχαν τοποθετηθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες της πόλεις.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γεννημένος το 2002 και στις 2:20 τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του στο Porte Maillot.

Λίγες ώρες αργότερα συνέβη ακόμα ένα τραγικό συμβάν στο Παρίσι όταν ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με μαχαίρι. Η αστυνομία ανακάλυψε τον 17χρονο με δύο τραύματα στα μάτια και με έντονη αιμορραγία από το στόμα.

Ο νεαρός έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παρισίου, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε διαπράξει ληστεία νωρίτερα.

Οι ύποπτοι τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία.