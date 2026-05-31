Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δικογραφία σε βάρος του λόγω πλαστογραφίας

Ένας ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Ο 15χρονος αγόρασε αλκοόλ από κατάστημα μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη όπου έδειξε πλαστή ταυτότητα και φέρεται να το κατανάλωσε μαζί με έναν φίλο του.

Η ποσότητα του αλκοόλ που ήπιε ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βάρος του ανήλικου έχει σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΔΕΕ Νέας Σμύρνης για πλαστογραφία.

Νέα Σμύρνη

