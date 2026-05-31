Γιάννης Ζουγανέλης: Στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει πολύ σοβαρά, ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική

Συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Τσόλκα έδωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Οι δυο τους συναντήθηκαν για λογαριασμό της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”, συζητώντας περί Τέχνης, τηλεόρασης αλλά και για τη σχέση με την κόρη του, Ελεονώρα, και τη σύζυγό του, Ισιδώρα.

«Είμαστε 46 χρόνια με με την Ισιδώρα, την θαύμαζα πάρα πολύ από πριν. Ήταν μια εξαιρετική τραγουδίστρια, όμορφη πολύ και δεν είχε καμία ματαιοδοξική αντίληψη για το τραγούδι και όλα αυτά. Και αυτό με έκανε να την προσεγγίσω. Και η καθαρότητά της, η δωρικότητα, το ηχόχρωμα της φωνής της. Αυτά επικαλούμαι όταν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση και ηρεμώ», εξομολογείται ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Η κόρη μου είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Είμαι ευτυχής που βλέπω ένα παιδί, γιατί για μένα είναι μονίμως το παιδί, το μωρό μου, το οποίο εξελίσσεται καθημερινά. Την αγαπώ πάρα πολύ. Τον χειμώνα που παίξαμε μαζί στο “Μεγάλο μας Τσίρκο”, στην αρχή είχα πολύ μεγάλη συγκίνηση, αντιμετωπίζοντας την κόρη μου σαν συνεργάτη. Έπρεπε να αποστασιοποιηθώ από όλα αυτά για να μπορώ να τη δω και σαν καλλιτέχνη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος της», δηλώνει για την Ελεονώρα Ζουγανέλη.

«Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπεί κανείς στην υποκριτική και στο τραγούδι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο κόσμος -εγώ βέβαια το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές- σε θέλει σε ένα, δεν σε θέλει σε πολλά. Ας πούμε, εγώ νιώθω ότι εδώ δεν με έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά, ενώ ας πούμε διαπρέπω σε εκδόσεις και επικοινωνία στην Ευρώπη τελευταία και στην Αμερική», σημειώνει ο Γιάννης Ζουγανέλης και τονίζει:

«Ήμουν υποψήφιος σε Grammy, με την εισήγηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για τα σύγχρονα, για το Greek Figures. Και πέρασα στα πολύ ψηλά γράμματα. Και όταν έγινε μια μετάδοση πολύ τιμητική για μένα και για την ελληνική κουλτούρα στο CNN, επειδή ήταν τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα, δεν το αναμεταδώσαν εδώ. Αυτό μου κοστίζει, που δεν με παίρνουν στα σοβαρά για πράγματα που κάποιοι άλλοι μπορεί να προβάλλονται και δεν έχουν την ευρύτητα της μουσικότητάς τους».