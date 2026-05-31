Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη για τα γενέθλια της κόρης της: “Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου”

Πέντε ετών έγινε η κόρη της Μαρίας Ηλιάκη και η παρουσιάστρια έκανε μια ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο εκείνη νανούριζε το παιδί της, ενώ το κρατούσε στην αγκαλιά της, όταν ήταν μωρό.

Το κλιπ συνόδευσε με το τραγούδι «Όμορφη μου Κατερίνα», αφού έτσι λένε και την κόρη της.

«Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου παιδί μου αγαπημένο. Κόρη μου υπέροχη για μένα θα είσαι πάντα το μωρό που νανούριζα στην αγκαλιά μου», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

