Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη εικόνα έξω από το νοσοκομείο – “Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι”

Μία νέα ανάρτηση έκανε ο Σταύρος Φλώρος και δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο μέσα και έξω το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όταν έκανε μία βόλτα με το αμαξίδιο.

Ταυτόχρονα, ο πατέρας του μίλησε στο newsit.gr για τις εξελίξεις με την υγεία του πρώην παίκτη του «Survivor».

Ο Σταύρος Φλώρος στο υλικό που ανέβασε την Κυριακή στο Instagram, ποζάρει με ένα μεγάλο χαμόγελο και ταυτόχρονα περνάει ένα ηχηρό μήνυμα για τον τρόπο που βλέπει τη ζωή μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο «Survivor», όταν η προπέλα ενός σκάφους του ακρωτηρίασε το πόδι.

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο πατέρας του 22χρονου μίλησε στο newsit.gr για τον γιο του, αποκαλύπτοντας: «Ο Σταύρος είναι χαρούμενος και ευδιάθετος. Έχει τελειώσει τις δύσκολες επεμβάσεις στο δεξί του πόδι. Το επόμενο διάστημα οι γιατροί θα δουν αν τυχόν χρειαστεί ακόμα μία. Από βδομάδα θα δούμε πότε θα γίνει και μια επέμβαση στο αριστερό πόδι. Θα εξαρτηθεί από το αν θα έχει φύγει το πρήξιμο. Πριν από λίγο μίλησα μαζί του με βιντεοκλήση. Είναι καλά. Μου είπε ότι έρθει η ώρα να γυρίσει πίσω. Μου είπε “θα γυρίσω πίσω όρθιος”».