Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
THESTIVAL TEAM
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ κατά την διάρκεια της νύκτας προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Με ανάρτηση στο Telegram, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Εφιάλτης για έγκυο στη Λάρισα: Bρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της – Ο δράστης της ζήτησε “συγγνώμη”
- Νέα Αριστερά κατά της ΕΛΑΣ του Τσίπρα με προειδοποιήσεις για “όσους θέλουν να ανέβουν στο άρμα του”
- Ιράν: Η αστυνομία έκλεισε καφετέρια στην Τεχεράνη επειδή προωθούσε τον “σατανισμό”