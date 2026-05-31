ΗΠΑ: Τρεις νεκροί μετά από αεροπορικό πλήγμα σε ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Την Παρασκευή, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει άλλο ένα ταχύπλοο στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

