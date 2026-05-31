Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο με τον σύντροφο και τον γιο της και η τσάντα θαλάσσης των 7.000 ευρώ

Στη Μύκονο βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, η οποία άρχισε τις πρώτες βουτιές της στη θάλασσα παρέα με τους φίλους της, τον γιο της, Πάρη αλλά και τον εκλεκτό της καρδιάς της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer ταξίδεψε στο νησί των «ανέμων» με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από την ώρα που βρέθηκε εκεί ανεβάζει στιγμές της στα social media. Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη φαίνεται ότι αγόρασε από το εξωτερικό την τσάντα θαλάσσης των 7.000 ευρώ που είχε «ερωτευτεί».

«Καλημέρα, από το νησί εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε για θάλασσα. Εγώ, δηλαδή, ετοιμάζομαι για θάλασσα, γιατί η κατάσταση που συμβαίνει από ‘κει είναι διαφορετική», είπε η Ιωάννα Τούνη σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή και αμέσως μετά αποκάλυψε τι συμβαίνει με τον γιο και τον σύντροφό της.

Οι δυο τους ήταν μέσα σε μία πισίνα και έπαιζαν, με τον Πάρη να κάνει βουτιές και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να τον πιάνει στην αγκαλιά του.

«Θα κάνω βουτιά», ακούγεται να λέει το παιδάκι και ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη του απαντά: «Βουτιά και τέλος. Κολυμπάμε μέχρι τη σκάλα και βγαίνουμε».

Μάλιστα, οι δυο τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «υιοθέτησαν» και κάποιους ρόλους, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα παιδιά. Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ήταν ο «Black Panther» και ο Πάρης ο «Aquaman».

Μερικές ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι αγόρασε την τσάντα θαλάσσης που είχε δει στη Βαρκελώνη και ανήκει στον οίκο Chanel, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από την παραλία.

Στο παρελθόν είχε ανεβάσει ένα βίντεο με την εν λόγω τσάντα θαλάσσης που είναι ένα από τα φετινά κομμάτια της Chanel Coco beach collection και κοστίζει 7.100 ευρώ.

«Την φαντάζομαι ήδη γεμάτη με κουβαδάκια του Πάρη και νεροπίστολα», είχε γράψει στην ανάρτησή της.