Εφιάλτης για έγκυο στη Λάρισα: Bρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της – Ο δράστης της ζήτησε "συγγνώμη"

Στιγμές τρόμου βίωσε πριν από λίγες ημέρες μια έγκυος γυναίκα στη Λάρισα, όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία ενός άγνωστου άνδρα μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και το μικρό παιδί της. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, κατά την απουσία του συζύγου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο φερόμενος ως διαρρήκτης προσέγγισε το διαμέρισμα με ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Όπως αναφέρεται, κινήθηκε από ταράτσα σε ταράτσα προκειμένου να φτάσει στην πολυκατοικία που είχε βάλει στο στόχαστρό του, λίγο πριν από τις 8 το πρωί. Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποίησε σχοινί για να προσεγγίσει το μπαλκόνι και στη συνέχεια να μπει στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα.

Η γυναίκα ήρθε ξαφνικά αντιμέτωπη με τον άγνωστο άνδρα μέσα στο σπίτι της και άρχισε να φωνάζει. Ο εισβολέας, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν περίμενε να βρει ανθρώπους στο διαμέρισμα, φάνηκε να αιφνιδιάζεται. Λέγοντας κάποιες λέξεις, μεταξύ των οποίων και «συγγνώμη», εγκατέλειψε άμεσα το σημείο και διέφυγε τρέχοντας από την είσοδο.

Η έγκυος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, ενώ ενημέρωσε και τον σύζυγό της. Όπως αναφέρεται, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, καθώς εκτός από την εγκυμοσύνη της, μέσα στο σπίτι βρισκόταν και το μικρό παιδί της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

