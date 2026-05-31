Ο Σάκης Ρουβάς γυμνάζεται ακούγοντας “Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά” – Δείτε βίντεο

Ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τη γυμναστική και ξέρει πώς να διατηρεί το σώμα του σε άψογη κατάσταση, ως πρώην αθλητής στο άλμα επί κοντώ.

Ταυτόχρονα, λατρεύει να μοιράστηκε στιγμές από τη ζωή του με τους θαυμαστές του στα social media. Το Σάββατο (30/05) ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral.

Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ποιες ασκήσεις γυμναστικής προτιμά για να κρατιέται fit, αλλά και με ποιο τραγούδι του τού αρέσει να γυμνάζεται.

Έτσι στο βίντεο φαίνεται ο διάσημος pop star να κάνει βάρη, ασκήσεις κοιλιακών αλλά και όργανα, ακούγοντας «Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας», που είναι ένα από τα πρώτα του τραγούδια το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είχε τίτλο «Έλα μου».

Κάτω από την ανάρτησή του οι «Ρουβίτσες» έκαναν αμέτρητα σχόλια θαυμασμού προς το πρόσωπό του.